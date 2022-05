L'EX PUBBLICO MINISTERO DI PALERMO, SOSTIENE ANCHE LUCIO COSTA, IN LIZZA PER UN POSTO AL CONSIGLIO COMUNALE

Stamane a Messina il Presidente di “Azione civile Sicilia” Antonio Ingroia è intervenuto in un incontro a sostegno del Candidato Sindaco Luigi Sturniolo per “Messina in Comune” e del candidato al consiglio comunale Lucio Costa, segretario responsabile di Azione Civile Messina.

“I grossi poteri cercano di derubricarci a esperienza di testimonianza, ma daremo battaglia sul campo per competere. Sono contento che una persona come Ingroia sia con noi”.

Lucio Costa, ingegnere elettronico, da circa 10 anni fa parte della Fiom, afferma: ”oltre che per la mia carriera credo di poter dare il mio impegno per gli altri, per il sociale. Le inefficienze, gli sprechi vanno combattuti: oltre alla critica c’è da metterci la faccia per dare un contributo concreto perché la nostra città possa crescere”.

“Bisogna andare agli schemi ormai consolidati – ha detto Ingria – noi rappresentiamo il rinnovamento, non possiamo più delegare e serve la ricetta di coniugare sviluppo e legalità da legare non ai professionisti della politica, ma a chi sa esprimere competenze, come Lucio Costa”