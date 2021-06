AD UN CERTO PUNTO..., PER CAUSE CHE SONO ANCORA DA ACCERTARE... HA PERSO IL CONTROLLO DEL SUO MEZZO ANDANDO A TERMINARE LA CORSA CONTRO UNA NISSAN MICRA DI COLORE NERO

Stamane a Messina…, in via Consolare Pompea nei pressi di Villa Bosurgi si è verificato un nuovo incidente stradale occorso ad un uomo di origine gambiana che stava percorrendo con la sua bicicletta quella zona.

Ad un certo punto…, per cause ancora in fase di accertamento l’individuo ha perso all’improvviso il controllo del mezzo a due ruote andando a schiantarsi contro le auto parcheggiate. Il malcapitato…, ha impattato contro una Nissan Micra sfondando il lunotto posteriore ed è stato immediatamente soccorso dai passanti che hanno assistito alla scena.

Da parte del personale sanitario…, sono state riscontrate sul soggetto… vistose ferite al volto che probabilmente avranno richiesto l’applicazione di numerosi punti di sutura. Nel luogo citato sono giunti i sanitari del 118 che dopo avere assistito lo straniero ne hanno disposto il trasferimento presso il vicino nosocomio Papardo per altri accertamenti.

Sul posto…, hanno operato anche gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale effettuando i rilievi per poter determinare la dinamica del sinistro e facilitare al contempo il regolsre deflusso della circolazione.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.