Stamane a Reggio Calabria, i magistrati della locale Procura della Repubblica hanno fatto eseguire 216 notifiche di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei riguardi di altrettanti soggetti indagati a vario titolo, per falso, truffa e fraudolento danneggiamento di beni assicurati

Diventa una vera e propria maxi inchiesta quella sui falsi incidenti stradali a Reggio Calabria. 216 persone indagate a vario titolo, per falso, truffa e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Con al centro una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati sopra indicati. È quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato nei giorni scorsi a tutti gli indagati che prende le mosse dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che aveva già portato ad indagare 25 persone per falsi incidenti stradali. Secondo l’accusa, proprio inscenando tali sinistri, avrebbero intascato delle somme indebite per le quali era stato anche disposto un sequestro preventivo. Ora, però, dagli accertamenti viene fuori che le persone coinvolte nei falsi incidenti sarebbero molte di più, come si evince dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L’associazione per delinquere

Secondo quanto emerge dall’inchiesta Francesco Cuzzocrea e Diego Arcangelo Cuzzocrea sarebbero i promotori dell’associazione. Francesco Cuzzocrea avrebbe svolto il ruolo di gestore (unitamente alla moglie Maria Morabito, intestataria dell’attività, al figlio Diego Arcangelo Cuzzocrea ed alla nipote Silvia Polli) dell’agenzia disbrigo pratiche automobilistiche ed assicurative “Multiservices Pole di Maria Morabito & C. s.a.s. assicurazioni, assistenza infortunistica e servizi finanziari”, ubicata nella via Trapezzoli a Reggio Calabria. Cuzzocrea, stando alle accuse, avrebbe procacciato polizze assicurative con premi ridotti falsificando la documentazione relativa alla residenza degli assicurati; avrebbe organizzato falsi sinistri stradali in modo da richiedere alle compagnie assicuratrici indennizzi non dovuti, reclutando a tal fine le persone disponibili a figurare come parti danneggiate o danneggianti dei sinistri in questione. Inoltre, sarebbero stati immatricolati veicoli con residenza di intestatari diverse da quelle reali. Le condotte vanno dal 2013 al luglio 2016.

Tutti gli indagati avranno 20 giorni di tempo dalla data della notifica per presentare memorie, documenti o chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio. Successivamente, il pubblico ministero, all’esito degli elementi addotti dalla difesa, deciderà se esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio per gli indagati.

L’elenco degli indagati: