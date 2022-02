AL SIT-IN..., ORGANIZZATO DAI RESPONSABILI DELLA CGIL E PROMOSSO ANCHE IN ALTRE CENTO CITTA' ITALIANE PER DIRE NO AL CONFLITTO SCOPPIATO IN QUESTI GIORNI HANNO PARTECIPATO IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO GIOVANNI MASTROENI, UNA NUTRITA RAPPRESENTANZA DELLA LOCALE COMUNITA' DI UCRAINI, I COMPONENTI DELL'ANPI, TANTISSIMI GIOVANI E L'EX SINDACO RENATO ACCORINTI

Stamane anche a Messina, in Piazza Unione Europea, hanno sventolato le bandiere della pace contro la guerra tra Russia e Ucraina.

Al sit-in promosso dalla Cgil, anche in altre cento città italiane, per dire NO al conflitto scoppiato in questi ultimi giorni in Europa, presente il segretario generale Giovanni Mastroeni, una nutrita rappresentanza della comunità ucraina di Messina, tantissimi giovani, i rappresentanti della sezione locale dell’Anpi e l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti.

