Stamane durante una conferenza il Questore di Messina Dott. Gennaro Capoluongo ha voluto porgere il suo personale saluto di commiato alla stampa cittadina.

Alla presenza dei giornalisti, prima di partire per il nuovo incarico che lo porterà negli Stati Uniti d’America, dove a New York ricoprirà l’importante incarico di esperto per la sicurezza presso la rappresentanza permanente delle nazioni Unite, ha voluto ripercorrere quella che ha definito, “una positiva esperienza di quasi un anno nella città dello Stretto, durante la quale ha voluto rappresentare una Polizia di Stato più vicina ai cittadini e meno autoreferenziale” Al suo posto arriverà in città la dottoressa Gabriella Ioppolo.