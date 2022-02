Stamane il Sindaco di Messina Cateno De Luca in occasione della scadenza (del suo mandato), prevista il prossimo 14 febbraio, ha incontrato i responsabili degli organi della stampa cittadina per il saluto di commiato [Video]

Stamane il Sindaco di Messina Cateno De Luca in occasione della scadenza (del suo mandato), prevista il prossimo 14 febbraio, ha incontrato i responsabili degli organi della stampa cittadina per il saluto di commiato.

In chiusura dell’incontro…, che ha avuto luogo nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il primo cittadino ha chiarito quanto segue: “mi è stata offerta la vicepresidenza e anche un incarico a sottosegretario al Mezzogiorno, ma questo non è un progetto che mira ad alzare il prezzo”.

De Luca per terminare ha riferito: “il nuovo candidato a sindaco sarà comunicato lunedì notte a piazza Duomo, dopo la mezzanotte quando non sarò più sindaco. Ho le idee chiare e, al di là dei tatticismi, non faccio un passo senza aver programmato prima gli altri dieci”

Le parole di De Luca, sono riportate nel seguente filmato tratto da… www.messinaindiretta.it!