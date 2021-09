IL 50ENNE SANTINO CIULLA, E' RIMASTO VITTIMA DI UN INCIDENTE MENTRE SI TROVAVA A BORDO DI UN BOBCAT CHE E' PRECIPITATO PER 30 METRI IN UNA SCARPATA SOTTOSTANTE AD UN TERRENO DOVE STAVA EFFETTUANDO DEI LAVORI PER CONTO DI UNA DITTA DI NIZZA DI SICILIA

Stamane…, in località Monte Scuderi ad Itala Superiore, un Paese della Provincia Messinese… è accaduta una tragedia. A restare vittima di un incidente, è stato il 50enne Santino Ciulla che mentre lavorava in un terreno a bordo di un Bobcat avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando per 30 metri in una sottostante vicina scarpata.

Sembrerebbe da una prima ricostruzione dei fatti, che l’uomo fosse un operaio alle dipendenze di una ditta con sede a Nizza di Sicilia e fosse impegnato in lavori per conto del Comune di Mongiuffi Melia. Nel luogo teatro dell’incidente, sono giunti i vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo del malcapitato servendosi un elicottero. La salma del deceduto, è stata trasferita presso l’Ospedale Papardo di Messina.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.