Stamane intorno alle 9.30, sull’autostrada A20 Messina-Palermo si è verificato un ennesimo incidente mortale. Nel descritto luogo all’altezza dell’accesso alla galleria Telegrafo, vi è stato un tamponamento fra tre autovetture che transitavano nella carreggiata lato monte in direzione del Capoluogo peloritano.

Ad avere la peggio, perdendo la vita, è stata Anna Cucinotta di 82 anni che viaggiava come passeggero a bordo di una delle vetture coinvolte nello scontro. Le condizione dell’anziana, non sembravano destare particolari preoccupazioni agli occhi dei soccorritori immediatamente giunti sul posto. I sanitari del 118, arrivati in zona con un’ambulanza, utilizzando lo stesso mezzo trasportavano la malcapitata al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di via Consolare Valeria dove purtroppo poco dopo la donna spirava a causa dei numerosi traumi riscontrati sul suo corpo.

In loco, hanno svolto la propria attività, gli agenti della Polizia Stradale i quali si sono occupati di effettuare i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro e regolamentare altresì il flusso veicolare divenuto col passare del tempo più consistente lungo tutto l’asse stradale (interessato dall’impatto)… sul quale si viaggia su una sola corsia già da diversi anni.