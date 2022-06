L’INCONTRO SI E' TENUTO DOPO LE 10.30, PRESSO LA SEDE DEL COMITATO ELETTORALE (DEL RESPONSABILE DELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI PER LA CARICA DI SINDACO DI MESSINA DEL 12 GIUGNO 2022) SITUATO IN VIA GARIBALDI ALL’EX JOLLY HOTEL

Stamane l’europarlamentare ed ex medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, in città per sostenere la candidatura di Franco De Domenico e per conversare con i giornalisti su temi legati all’inclusione e alle politiche della salute verso anche i soggetti più deboli e gli immigrati. Pietro Bartolo, dal 1992 al 2019, è stato il responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa.

Alle elezioni europee del 2019 è stato eletto nella lista unitaria di centrosinistra Partito Democratico – Siamo Europei per le Circoscrizioni Italia insulare e Italia centrale. Ha optato per la Circoscrizione insulare e si è insediato all’Europarlamento nel Gruppo Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D). Bartolo è vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (Libe) e della delegazione all’Assemblea parlamentare paritetica Acp-Ue (Dacp), membro titolare della Commissione per la pesca (Pech) e componente sostituto della Delegazione per le relazioni con l’Iraq (D-Iq).

