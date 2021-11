SORBELLO 2 DE LUGA 1 (NON C'E' MAI): "HO STACCATO NUOVAMENTE IL CARTELLO DI DIVIETO ABUSIVO -ASINI VOLANTI- RIVOLTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI MESSINA"

Sorbello 2 De Luga 1 (non c’è mai): “Ho staccato nuovamente il cartello di Divieto Abusivo -Asini Volanti- rivolto al Consiglio comunale di Messina”. Stamane lo ha scritto su Facebook dopo le 12.00, il consigliere del Gruppo ‘Ora Sicilia’… riferendosi alle azioni illegali poste in essere dal sindaco Cateno De Luca… attraverso l’apposizione del volantino diffamatorio messo in due diversi momenti… il 5 febbraio 2021 e lo scorso 5 novembre… integranti i reati di -Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario- (articolo 342 del Codice Penale) e diffamazione (articolo 595 del medesimo testo codicistico).

Sorbello ha proseguito così: “riappendilo ed io lo Ristacco… Prosit! Se ha qualcosa da riferire in merito venga oggi in Consiglio comunale alle 13”!

In tal modo ha terminato Sorbello: “PS… chiedo scusa al dipendente seduto sul divano che mi ha aggredito verbalmente, non sapevo della sua posizione lavorativa. Se avessi saputo non avrei risposto alla provocazione”.