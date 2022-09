Stamane nell’aula consiliare di Palazzo Zanca i consiglieri comunali del Partito democratico al Comune di Messina, Felice Calabró e Antonella Russo, hanno tenuto una conferenza stampa sullo sblocco delle assunzioni al Municipio peloritano.

Hanno riferito i due esponenti del Pd – domandandosi se si tratta di vere opportunità di lavoro per i messinesi o di mera propaganda: “Siamo d’accordo sulle assunzioni, ma come mai in campagna elettorale?”.

“Attualmente, a Palazzo Zanca l’amministrazione di Federico Basile, con l’approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, prevede di assumere 616 dipendenti, ma poco meno di un anno fa, nel precedente piano triennale del fabbisogno, lo stesso Basile, in qualità di Direttore Generale, non aveva previsto alcuna nuova assunzione per il triennio, precisa Felice Calabró”.

“Il piano triennale del fabbisogno precedente, prevedeva zero assunzioni nel 2022, quindi cosa è cambiato da allora? La segretaria generale Rossana Carrubba ha risposto che c’è un nuovo indirizzo politico, ma questo non era è un fatto prevedibile? si domanda Antonella Russo”.

“Secondo noi invece le modifiche dovevano essere legate a fattori tecnici adeguatamente motivati”.

Infine gli esponenti del Partito Democratico hanno espresso un’ultima considerazione: “Perché non sono state utilizzate le progressioni verticali, come per legge, degli impiegati già in servizio riducendo i costi?”.