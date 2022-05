Stamane presso la Sala Palumbo del Palacultura “Antonello da Messina”, alla presenza dei deputati regionali, on. Bernardette Grasso (Coordinatrice provinciale di Forza Italia) e on. Tommaso Calderone e della senatrice Urania Giulia Papatheu sono stati presentati i 32 candidati che comporranno la lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina in occasione delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a sostegno del candidato sindaco, dott. Maurizio Croce.

Ecco chi sono gli aspiranti consiglieri comunali: Luigi Bonanno, Andrea Bonarrigo, Maria Teresa Calabrese,Toni Cappadona, Pippo Capurro, Giovanni Carbone, Antonina Commisso, Andrea Corica, Enzo Corona, Nicoletta D’Angelo, Pietro Delia, Antono Falcone, Michele Giordano, Mirko Grillo, Ester Isaja, Rita La Paglia, Marcello Maccarone, Giuseppe Micari, Antonio Puleo, Antonella Riggio, Claudia Scimone, Giusy Scollo, Antonio Signorino, Andrea Sorge, Giuseppe Spadaro, Daniele Spignolo, Sebastiano Tamà, Caterina Tamara Gerace, Michele Milicia, Alessio Faraone, Federica Rando, Caterina Sartori