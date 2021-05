PER FORTUNA IL CONDUCENTE DEL MEZZO A DUE RUOTE, NON HA AVUTO ALCUNA CONSEGUENZA FISICA

Stamane un motociclista con uno scooter Yamaha TMAX, che con ogni probabilità stava cercando di attraversare il passaggio pedonale evidenziato dalle strisce posto di fronte la Chiesa di San Nicolò sul viale San Martino a Messina è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi con una vettura del tram che da li passava nella propria sede viaria.

Per fortuna, il conducente del mezzo a due ruote non ha riportato ferite dopo avere effettuato la manovra azzardata. Come è possibile constatare dalla foto, il motociclo è andato completamente distrutto. Nel luogo teatro del sinistro, è giunta una pattuglia della Sezione Infortunistica afferente alla locale Polizia Municipale i cui componenti hanno avuto il compito di riscostruire la dinamica dell’impatto.

Fotografia…, tratta da… www.messinaindiretta.it.