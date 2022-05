“Stamattina a piazza S. Caterina Valverde insieme al Senatore Ignazio La Russa, all’On. Giovanni Donzelli ed al nostro Coordinatore Regionale Salvo Pogliese, presente anche il candidato sindaco Maurizio Croce, abbiamo presentato la nostra squadra di candidati al comune ed alle municipalità”. A scriverlo stamane su Facebook dopo le 11.30, è stata Elvira Amata, la parlamentare di Messina del Partito di Giorgia Meloni al Parlamento regionale a Palermo.

La Amata ha così concluso: “uomini e donne che con entusiasmo hanno aderito al progetto di Fratelli d’Italia e deciso al contempo di scendere in prima persona in campo per la nostra amata città”.

