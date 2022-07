«Stamattina all’alba abbiamo rimosso dalla “spiaggia libera” ombrelloni e oggetti vari». Lo ha scritto oggi 19 luglio 2022, sul suo Profilo Facebook il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia.

Francilia ha aggiunto: «abbiamo sequestrato 34 ombrelloni , 4 sedie e altri oggetti . Sono in corso verifiche per risalire ai proprietari che, in atto, sono ignoti e tra poco trasmetteremo una notizia di reato con il verbale di sequestro di tutto il materiale per la successiva convalida dell’Autorità Giudiziaria».

Ha concluso Francilia: «continuo ad invitare i cittadini di Furci Siculo e i turisti, al termine di una bellissima giornata trascorsa al mare, a liberare la “spiaggia libera” da ombrelloni, sedie o altro perché altrimenti si incorre in una illecita occupazione di suolo pubblico demaniale in violazione di quanto previsto dagli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione. Nelle prossime settimane continueremo ad effettuare dei controlli e in caso di mancata ottemperanza al rispetto delle regole provvederemo al sequestro del materiale trovato in spiaggia con aggravio di spese a carico degli interessati come abbiamo fatto stamattina. Cerchiamo di usare tutti il buon senso…»! La “spiaggia libera” è di tutti! Miglioriamo solo collaboriamo! Grazie a tutti»!