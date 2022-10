I #POLIZIOTTI DI NAPOLI..., HANNO ARRESTATO UN 32ENNE ACERRANO PER IL REATO DI DETENZIONE AI FINI DI SMERCIO DI MATERIALE NARCOTICO

Stamattina gli #agenti del #Commissariato di #Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Virnicchi a Casalnuovo presso l’abitazione di un uomo dove, in un borsello, hanno rinvenuto 5 involucri del peso di circa 488 grammi di cocaina.

Inoltre…, i #poliziotti, nell’armadio della camera da letto, hanno trovato un’altra borsa contenente circa 206 grammi della stessa sostanza, due bilancini, due smartphone e diverso materiale per il confezionamento della droga. Un 32enne acerrano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.