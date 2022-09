ED ANCORA..., GLI ADDETTI HANNO ASPORTATO: 13 FIORIERE, 6 RETI METALLICHE, UNA TRANSENNA, UN CASSONE E 2 TAVOLI IN FERRO ABUSIVAMENTE INSTALLATI

Stamattina gli #agenti del #Commissariato #Montecalvario e della #Polizia #Locale, con il supporto di personale della #NapoliServizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei Quartieri Spagnoli hanno rimosso 114 paletti in metallo e 6 “New Jersey” in plastica.

Ed ancora…, gli addetti hanno asportato: 13 fioriere, 6 reti metalliche, una transenna, un cassone e 2 tavoli in ferro abusivamente installati.

Inoltre, gli #operatori hanno contestato 45 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.