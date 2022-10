Stamattina i #Nibbio dell’Ufficio #Prevenzione Generale e i #motociclisti della #Polizia #Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Montesanto.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 47 veicoli, di cui 14 sono stati rimossi poiché parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata e 7, invece, poiché trovati in stato di abbandono; inoltre, sono state contestate 63 violazioni del #CodicedellaStrada per violazione della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, per divieto di sosta e per divieto di sosta e fermata.