“Stamattina nel corso di una conferenza stampa a Palermo è stata ufficializzata l’adesione a Sicilia Vera e la sua candidatura al parlamento siciliano dell’imprenditore Gianluca Calì”

La sua storia è la storia di un uomo che ha detto No alla mafia

Noi abbiamo avuto modo di conoscere tanti uomini e donne che rappresentano la Sicilia bella. Gianluca Calì rappresenta per noi il simbolo di quella Sicilia che non si deve piegare alle mafie. Non solo quella delle bombe e delle lupare, ma anche a quelle politiche, giudiziarie e che si mettono in connessione per “ammazzare” chi fa l’impertinente come Cateno De Luca per esempio;