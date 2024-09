Stamattina, presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno celebrato una Santa Messa in onore del Patrono San Michele Arcangelo: alla funzione religiosa, officiata da Monsignor Pasqualino Catanese, Vicario Generale, e dal Cappellano della Polizia di Stato don Gianni Giordano, hanno partecipato il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, il Questore Dott. Salvatore La Rosa e numerose autorità civili, militari e rappresentanti di diverse associazioni.

Nel corso della Santa Messa sono stati consegnati dei generi alimentari quale simbolo di una raccolta effettuata dai poliziotti reggini per sostenere le persone bisognose, che saranno successivamente distribuiti dalla Curia di Reggio Calabria e dal parroco della Polizia di Stato don Gianni Giordano alle famiglie più bisognose: nel suo saluto, il Questore La Rosa ha voluto ricordare l’impegno di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che ogni giorno assicurano con impegno e sacrificio il rispetto della legalità, a tutela della salvaguardia di tutti i cittadini. Nella stessa mattina, in Piazza Duomo sono stati esposti i mezzi della Polizia di Stato che vengono quotidianamente utilizzati nell’espletamento dei servizi sul territorio, sia dalla Questura che dalle Specialità, come il Reparto Mobile, la Polizia Stradale ed il Reparto Prevenzione Crimine.

La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza in piazza della Lamborghini Urus della Polizia di Stato, il super suv della casa bolognese, allestito seguendo le caratteristiche della Polizia. All’interno dell’autovettura vi sono vari elementi indispensabili per il servizio di trasporto organi e per i servizi speciali di Polizia Stradale, tra cui un defibrillatore per interventi di pronto soccorso e, soprattutto, un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per il monitoraggio costante della temperatura interna.

“#essercisempre #sanmichelearcangelo”!