Stamattina sulla spiaggia di Belmonte Calabro, in Provincia di Cosenza è stato rinvenuto il corpo senza vita di un medico sessantenne originario del reggino ma in servizio nel territorio calabrese dove lo hanno scoperto i carabinieri della locale Stazione.

Ancora…, dopo le prime frammentarie notizie non sono state chiarite le cause del decesso, ma gli inquirenti pensano che l’uomo possa avere subito un malore dato che sul fisico non si notano segni di traumi.