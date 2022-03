Stasera 12 marzo va in onda alle 20,30 sul canale 810 di Sky Well tv la replica della Fiction ”Ciò che non ti ho detto Revolution 2”, del regista palermitano Angelo Faraci.

Per chi non fosse abbonato la stessa è visibile gratuitamente al seguente link:

https://www.welltv.eu/it/ pigiare le tre barrette in alto sulla destra e selezionare Diretta/Live.

La Fiction rappresenta un piccolo capolavoro firmato dal giovane regista, che nonostante il periodo Covid-19 non ha mai fermato i suoi obiettivi e la sua ”Mission Sicilia” girata in questa stagione nel territorio Messinese. La Fiction Tv/On Demand si chiude dopo 5 anni, con la prima Tv, di questa ultima edizione in replica questa sera, andata in onda lo scorso 8 Marzo (Festa della donna), data scelta non a caso, in quanto il progetto Cinematografico vuole celebrare la presenza di tante bravissime interpreti.

Tanti i volti noti che negli anni si sono avvicendati, ed in questa ultima serie oltre alla figura di Angelo Faraci, segnaliamo: ”l’attore palermitano Totò Borgese reduce della Serie Incastrati Netflix di Ficarra e Picone, Salvatore Bertè corteggiatore su Canale 5 nella trasmissione Uomini e Donne Over, l’attrice e conduttrice messinese, Helga Corrao, ideatrice del prestigioso Premio Messina Cinema, Marika Faraci influencer e attrice palermitana, Mariantonina Macaluso, ed il giovane messinese Giosuè Sottile”.