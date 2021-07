Stasera si terrà la serata inaugurale del Villa Dante Summer Fest, un ricco programma di eventi e attività a cura della Messina Social City che colorerà le serate messinesi di luglio e agosto proprio nel cuore della città!

Questa sera dalle 18,00 vi aspettiamo a Villa Dante insieme a trampolieri, musici e attori per trascorrere una serata in allegria e muoverci a tempo di musica con il dj set di Leo Lippolis, Damiano Caruso & friends! Inoltre ci sarà uno showcooking con gli studenti dell’ITS Antonello che offriranno la degustazione del cannolo messinese e uno stand per la degustazione della Pizza Fritta del maestro pizzaiolo Piedimonte e un altro stand con una deliziosa sorpresa!

Per garantire il rispetto della normativa anti covid, l’accesso alla Villa Dante Summer Fest è contingentato fino a 500 persone, perciò vi chiediamo di seguire le indicazioni dei volontari di protezione civile agli ingressi e di godervi la serata, la prima di una ricca stagione di eventi, attività e divertimento! La Villa chiuderà alle ore 24,00 perciò ci sarà tempo per tutti per entrare e divertirsi!

“Villa Dante #Messina #MessinaSocialCity”.