LO HA DETTO STAMANE, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK IL SINDACO CATENO DE LUCA

“Sto inoltrando la richiesta al Presidente della Regione Siciliana di istituire immediatamente la zona rossa a Messina”! A dire questo stamane, in un post pubblicato su Facebook, è stato il sindaco Cateno De Luca in merito all’attuale situazione dei contagi da Coronavirus in città.