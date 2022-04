Stop al Social Spazzatura: “Avete perso il contatto con la realtà…, la cattiveria e l’odio vi ha rapito anima e sentimenti” [Video]

A SCRIVERLO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK..., 'IN VERITAS'... DOPO LA MEZZANOTTE INTERCORSA TRA IERI ED OGGI 6 APRILE 2022, E' STATA LA GIORNALISTA DI MESSINA CHIARA CENINI

Stop al Social Spazzatura: “Avete perso il contatto con la realtà…, la cattiveria e l’odio vi ha rapito anima e sentimenti”. Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook… ‘In Veritas’… dopo la mezzanotte intercorsa tra ieri ed oggi 6 aprile 2022, la giornalista di Messina Chara Cenini!

La Cenini ha terminato così: “non sapete più amare e rispettare. Nulla vi fa più vergognare…, io non sono come voi e non voglio mai più diventarlo”.

“#Stop, #StopGuerra, #Nonenormalechesianormale, #Cyberbullismo, #Laleggeeugualepertutti, #Disocialsimuore, #StefaniaCantone”.