Strage del Sabato Santo a Frosinone: le vittime con un’età compresa tra i 19 ed i 52 anni

Sono quasi tutte giovanissime…, le vittime (tre di loro abitavano nella comunità di Mignano Montelungo alle porte di Cassino) del drammatico incidente avvenuto la sera di Sabato Santo lungo la Casilina a San Vittore del Lazio (Frosinone). I malcapitati…, sono stati identificati.

A bordo di una Alfa Romeo Mito rossa, che per motivi ancora da accertare si è scontrata con una Fiat idea, viaggiavano Carlo Romanelli (19 anni da compiere a luglio); Matteo Simone (19 anni) e Luigi Franzese (20 anni). L’ultima vittima è il conducente dell’Idea, Claudio Amato (52 anni), residente a Campo Zillone una frazione di Mignano Montelungo in Provincia di Caserta.

Nell’impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre persone, mentre il quarto soggetto è stato trasportato in ospedale (in gravissime condizioni) dove successivamente ha perso la vita. I carabinieri della compagnia di Cassino che sono intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto. I soccorsi sono scattati in pochissimi secondi e in breve sul luogo sono arrivati i Vigili del Fuoco, i mezzi dell’Ares 118 ed i militari dell’Arma.

Secondo quanto appreso, uno dei deceduti, Luigi Franzese, era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto lo scontro e molti amici hanno assistito inermi alla tragedia. E’ per questa ragione che i familiari dei ragazzi sono giunti in zona ancor prima che i soccorritori potessero evitare l’accesso all’area. Sono state viste, scene caratterizzate da pura disperazione con grida strazianti e lacrime che hanno segnato i presenti. I giovanissimi frequentavano Cassino e uno di loro seguiva il percorso di studi, presso il Liceo classico “Giosuè Carducci” dove era all’ultimo anno. Il giudice di turno (presso la Procura della Repubblica di Cassino), Alfredo Mattei, ha disposto l’esecuzione dell’autopsia per tutte le persone interessate dal decesso.