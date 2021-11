E’ questo, quel che ha pubblicato in data odierna sul suo Blog di Facebook il giornalista palermitano di Rai2, Salvo Sottile:

«Su 40 parole ne ha comprese 4; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Anche con i numeri va male. Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9. I risultati degli esami a cui è stato sottoposto sono questi. Anche se non vorrei parlarne pubblicamente perché mi dà un dolore enorme raccontare come sta papà». Massimiliano Buzzanca, il figlio di Lando — il merlo maschio del cinema anni Settanta — ha deciso di alzare il velo sullo stato di salute di suo padre, un uomo di 86 anni che non sembrerebbe pronto a sposarsi, eppure c’è chi (Francesca Della Valle, 35 anni in meno) assicura che questa sia la sua volontà. Come sta suo padre?;

«Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Fino a due settimane fa dicevo a me stesso che era solo “scordarello”, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore. Una volta — ormai tanto tempo fa — io e mio fratello Mario scherzavamo, gli davamo del rimbambito se si dimenticava qualcosa, era un gioco, ma adesso è una cosa seria. Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarirà mai»;

Circa sei anni fa nella vita di Buzzanca è entrata la giornalista Francesca Lavacca (in arte Della Valle): «Il problema non è la differenza di età, perché prima di lei papà (vedovo dal 2010, ndr) aveva avuto altre persone molto più giovani di lui che gli sono state vicine. E continuo a essere in contatto con loro, perché non mi hanno mai fatto pensare che ci fosse qualcosa che andasse al di là del puro interesse per l’uomo. All’inzio non avevo questo sospetto sulla signora. Si è acceso il campanello d’allarme quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore. L’ultimo alert sulla signora Lavacca è stato il rinvio a giudizio (poi andato in prescrizione, ndr) per reati commessi a danno di un uomo anziano. La verità è da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit comprensivi e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto o a dire cose che non avrebbe mai detto. Con la demenza senile torni ad essere un bambino, ti viene naturale credere a tutti, non hai la capacità di avere ragionamenti tuoi;

Settimana scorsa Le Iene hanno mostrato due video: in uno Lando Buzzanca sollecitato dalla fidanzata dice «sì» alla proposta di nozze, nell’altro fatto dal figlio risponde di «no»;

«Sono due video orrendi, sono video che mostrano un uomo in palese difficoltà. Gli occhi di papà sono vuoti, si capisce che non ha compreso il senso della domanda perché ormai da svariato tempo è in queste condizioni. Io ho fatto quel video solo per far capire che è facile fargli dire quello che uno vuole che dica». Nella trasmissione di Italia 1 Francesca Della Valle ha sostenuto le sue tesi: «Lando sta benissimo, ha la piena capacità di intendere e di volere, mi abbraccia, mi dice ora basta: dobbiamo sposarci. Era felicissimo, diceva che non poteva immaginare di essere così felice»;

L’impressione sembra però un’altra, il declino fisico e mentale di Buzzanca è stato certificato. «Nel corso della pandemia io e mio fratello ci siamo rivolti al giudice tutelare perché — alla luce del suo stato di salute — gli assegnasse un amministratore di sostegno per il patrimonio. Una serie di ctu ed esami hanno confermato i problemi di capacità comprensiva e mnemonica, la difficoltà a capire e ricordare, dunque a metà 2020 è stato nominato un amministratore di sostegno». Lo scorso aprile invece un altro colpo: «È caduto e si è procurato un trauma cranico con versamento celebrale. E ancora adesso è ricoverato in una struttura di riabilitazione. Ma la sua situazione era già compromessa prima dell’incidente: una sera a cena al ristorante una signora gli ha chiesto un autografo e lui non è stato in grado di firmarlo»;

Ora l’ipotesi del matrimonio: «Papà non è in grado di capire il 90/95% di quello che gli succede intorno, di certo non capisce gli effetti giuridici di un matrimonio, è come un bambino di 8 anni. Ormai quando è in buona per lui tutto è un gioco, ha ancora l’istinto da attore, è come se stesse sempre recitando». Lando avrebbe firmato i moduli per le pubblicazioni però… «Ci sono esperti che stanno verificando se la firma sia autentica o meno. E comunque il giudice tutelare ha emesso anche una sentenza in cui si dichiara che papà non è in grado di sposarsi, ma la signora adesso si è opposta e ha fatto ricorso»;