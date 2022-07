Su disposizione del Comandante del Corpo di Polizia municipale Stefano Blasco, i componenti del Servizio di Polizia specialistica, diretto dal Responsabile Commissario Giovanni Giardina, hanno effettuato stamani controlli a venditori abusivi in tutta la zona nord della città fino ad Orto Liuzzo

Su disposizione del Comandante del Corpo di Polizia municipale Stefano Blasco, il Servizio di Polizia specialistica, diretto dal Responsabile Commissario Giovanni Giardina, ha effettuato stamani controlli a venditori abusivi in tutta la zona nord della città fino ad Orto Liuzzo. Complessivamente su dieci accertamenti sono stati elevati quattro verbali, ai sensi della legge regionale n. 18 del 1995, che regola il commercio sulle aree pubbliche.

Il Servizio di Polizia specialistica ha inoltre verificato la regolarità dei documenti in possesso di numerosi automobilisti in transito nella medesima zona nord della città ed un veicolo è stato sospeso dalla circolazione in quanto non sottoposto alla prescritta revisione periodica. E’ stato inoltre verbalizzato, ai sensi del regolamento comunale n. 95/19, un cittadino che, non rispettando l’orario di conferimento dei rifiuti, ha depositato un materasso distante dal luogo concordato con la società Messinaservizi Bene Comune, lasciandolo nelle adiacenze di un cartello indicante attrazioni turistiche della città e la descrizione della Fontana Falconieri.