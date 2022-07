Su disposizione del Comandante il Corpo di Polizia Municipale Stefano Blasco sono state intensificate le verifiche sulle modalità di sosta irregolari sulla pista ciclabile nella zona nord della città.

I servizi di controllo sono scaturiti dopo le segnalazioni pervenute, anche via social, di soste irregolari; in particolare di ciclomotori e motocicli che costituiscono sosta ad intralcio per le biciclette ed i pedoni che voglio usufruire della pista a loro dedicata. A partire da lunedì 27 giugno, personale del Servizio Operativo Territoriale, coordinato dal Commissario Carmelo La Rosa, ha proceduto ad elevare 120 verbali per la sosta e la circolazione sulla corsia riservata alle biciclette; 10 veicoli sono stati prelevati con il carro attrezzi.

Si coglie l’occasione per raccomandare alla cittadinanza il rispetto delle norme che regolamentano le piste ciclabili e si informa che i controlli proseguiranno durante tutto il periodo estivo.