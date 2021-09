Su Rai1, “Da Noi…a Ruota Libera” con Francesca Fialdini, oggi domenica 26 settembre 2021 alle 17.20

Nella nuova puntata di “Da Noi…a Ruota Libera”, in onda domenica 26 settembre alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà Flavio Insinna, Asia Argento, Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino, pronti a raccontare come nella vita siano riusciti a far girare la loro ruota nel verso giusto, nonostante le difficoltà incontrate lungo la via. Inoltre, nel corso della puntata, la storia di coraggio e rinascita di una madre che dopo numerose avversità ha rivoluzionato la sua vita diventando una “grey model”.

Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità delle breaking news.

Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire.