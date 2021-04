LO SPIEGA OGGI IN UNA NOTA IL PRESIDENTE DEL CIVICO CONSESSO DI MESSINA, CLAUDIO CARDILE

“Su richiesta della Presidenza del Consiglio comunale il Dirigente del Dipartimento Servizi Sociali ha pubblicato gli avvisi pubblici per la selezione del Garante delle persone con disabilità e del Garante dei diritti per le persone private della libertà”, spiega in una nota il Presidente del Civico consesso Claudio Cardile.

Cardile aggiunge e conclude: “pertanto, a breve, il Comune di Messina si doterà di queste importantissime figure. Questa Presidenza è certa che il Consiglio comunale sceglierà una persona di alto profilo così come è avvenuto, quando è stato individuato il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. La scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata a venerdì 30 aprile 2021”.