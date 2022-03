Su segnalazione della V Circoscrizione, e in modo particolare del consigliere della Lega Giovanni Bucalo, questa mattina la ditta è intervenuta per chiudere la voragine che creava disagi per la circolazione stradale in via Umberto Fiore all’Annunziata.

La ditta incaricata è al lavoro per il ripristino del tratto di strada interessato dallo smottamento la scorsa settimana.

“Sono contento perché con celerità si è intervenuti per risolvere un problema che ci era stato segnalato dai residenti dell’Annunziata. Con sollecitudine ho raccolto la segnalazione è consentito che venisse effettuati tempestivamente l’intervento per il ripristino della sede stradale”.