‘Sub Lege Libertas’: oggi dopo le ore 09.30, l’Amministrazione Comunale alla villa Mazzini ha fatto fede a questo principio.

Nella citata area verde, esistente fra il viale Boccetta ed il corso Cavour a Messina alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino, del responsabile del Procedimento geometra Letterio Rodilosso e del commissario della Polizia Municipale Giovanni Giardina sono stati demoliti gli ultimi due chioschi ritenuti abusivi dai membri della Giunta di Palazzo Zanca e dai funzionari del Dipartimento Patrimonio che già dal 2015 avevano avviato le azioni volte al rientro nella disponibilità della zona da parte del Comune.

A finire sotto la scure del Bob-cat, è stato anche il Chiosco condotto dal signor Umberto Nastasi che non ha opposto alcuna resistenza. L’ex esercente, ha ascoltato le argomentazioni ineccepibili ed inopponibili fornite dall’avvocato Musolino che con dovizia di particolari ha ripercorso la vicenda relativa a questa struttura.

Il Nastasi poi, non avrebbe potuto avere alcun appiglio legale dato che nei giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catania attivati dopo il 2019… i magistrati hanno respinto i vari Ricorsi, dando luogo come la Legge prevede… alla legittimazione dei componenti del Municipio messinese di esperire ogni attività per tornare in possesso della loro piena proprietà anche se in presenza di Procedimenti pendenti al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo… come in tal caso.

All’ex concessionario oggi soccombente…, gli aderenti a questo quotidiano on line augurano le migliori fortune nella speranza che esse possano concretizzarsi in futuro con l’accoglimento delle sue Opposizioni giudiziarie da tempo avanzate presso i giudici competenti.