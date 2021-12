Successo importante per l’Alma Basket Patti Under 17 di coach Peppe Costantino, impegnata giorno 20 dicembre al PalaSerranò contro l’Unime Messina, per la prima di ritorno del Girone Palermo – Messina. Bella la vittoria ottenuta da Bardarè e compagne, partite con l’handicap ma riuscite a spuntarla con uno scarto di +10 al termine dei 40’. A commentare il successo casalingo per 69-59 è l’allenatore dell’under 17 pattese Peppe Costantino.

“La partita è iniziata in salita perché le nostre avversarie sono andate subito avanti e noi non abbiamo trovato canestro nei primi minuti. Appena le ragazze si sono sbloccate la gara è cambiata, siamo andati in vantaggio e poi allungato piano piano. Nel momento in cui la squadra era gravata dai falli – spiega il coach – ci siamo messe a zona 2-3 per provare a non peggiorare la situazione e ci siamo riuscite. E’ stata una bellissima partita e sono contentissimo delle ragazze. Sono contento per il contributo che ognuna ha dato, chi di più e chi di meno in attacco, chi di più e chi di meno in difesa. Sicuramente siamo sulla strada giusta e stiamo migliorando partita dopo partita. Dobbiamo continuare a tenere questo atteggiamento”.

Anche per l’Alma Basket under 17 arriva il meritato stop natalizio, il campionato riprenderà mercoledì 19 gennaio con il derby contro Rescifina Messina.