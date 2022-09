Sulla piattaforma Spotify usata da milioni di utenti, da qualche ora è stata caricata la canzone ‘Vesuvio Erutta (Tutta Napoli è distrutta)’, che dallo scorso Campionato di Calcio di Serie A i tifosi della Roma intonano negli stadi italiani [Video]

“ULTRAS UNITED” E' IL NOME DELL'ARTISTA CHE AVEVA CARICATO SUL NOTO SPAZIO MUSICALE ANCHE “PIOLI IS ON FIRE”, CORO DEI SUPPORTERS DEL MILAN DEDICATO AL TECNICO ROSSONERO

Sulla piattaforma Spotify usata da milioni di utenti, da qualche ora è stata caricata la canzone ‘Vesuvio Erutta (Tutta Napoli è distrutta)’, che dallo scorso Campionato di Calcio di Serie A i tifosi della Roma intonano negli stadi italiani.

Qualcuno…, ha pensato bene di inserire nel citato spazio il testo con gli accordi… che nascono dalle note di “Freed From Desire” ed utilizzato nella passata stagione calcistica dagli Ultras romanisti. L’Autore del gesto che è Ultras United, ha pubblicato anche il coro “Pioli is on fire” dedicato al tecnico del Milan… già nell’Anno Sportivo 2021/2022.

Sul Web, la pubblicazione descritta ha destato immediate reazioni di protesta da parte di utilizzatori del famoso Social musicale, che sono rimasti contrariati da questa vicenda.

