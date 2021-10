Sulla temporanea chiusura dell’Autostrada A18 nel tratto compreso fra Messina Tremestieri e Roccalumera in entrambi i sensi di marcia interviene l’Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone, fa le sue precisazioni

Sulla temporanea chiusura dell’Autostrada A18 nel tratto compreso fra Messina Tremestieri e Roccalumera in entrambi i sensi di marcia interviene l’Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone che precisa: “sulla Catania-Messina si lavora giorno e notte, come da sempre chiedevano i siciliani. Prosegue spedito il risanamento dell’asfalto, assieme alla necessaria messa in sicurezza degli ultimi smottamenti all’altezza di Scaletta Zanclea. Chiudere l’autostrada A18 era necessario, per tutelare l’incolumità di tutti. Contiamo di riaprire il tratto fino a Roccalumera e alleviare i disagi già da stasera”.