Sull’autostrada A20 Messina-Palermo proseguono le operazioni di riparazione e messa in sicurezza, avviate da Autostrade Siciliane, a seguito dei danneggiamenti causati nei mesi scorsi da un incidente autonomo all’altezza di uno scambio di carreggiata presso il viadotto Buzza. Per ultimare le opere con la messa in posa della segnaletica, martedì 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il tratto autostradale rimarrà chiuso per tre ore e sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Agata Militello con rientro a S. Stefano di Camastra, per tutti i mezzi provenienti da Messina in direzione Palermo.

Proseguono lungo l’intera rete anche le attività di ammodernamento con la collocazione dei nuovi impianti di telecomunicazione che offrono ai viaggiatori servizi di comunicazione istantanea, attraverso pannelli con messaggistica variabile, e il controllo dei flussi di monitoraggio del traffico e delle velocità, tramite l’utilizzo di telecamere.

Sulla A18 Messina-Catania saranno interessati dai lavori di installazione gli svincoli di Giardini Naxos, Taormina, Roccalumera, Giarre, Acireale e Fiumefreddo di Sicilia. Pertanto, nelle prossime settimane, potrebbero essere disposte alcune momentanee parzializzazioni o delle chiusure di carreggiata. Infine, per favorire gli interventi di ammodernamento delle rete elettrica nazionale gestiti dalla società Terna Rete Italia, tra il 26 maggio e il 21 giugno, sempre sulla A18, potrebbero essere disposte delle parzializzazioni di corsia per alcune ore.