“Sulle Terme Luigiane il fallimento della politica regionale e locale è evidente”. A scrivere questo oggi sulla propria Pagina Facebook Luigi de Magistris presidente per la Calabria è stato l’attuale sindaco di Napoli, ex magistrato e candidato alla Presidenza della Regione per le Elezioni che si terranno il prossimo Autunno.

De Magistris ha continuato: “incapacità, inadeguatezza e forse anche altro, consegnano un disastro di un’eccellenza termale calabrese. Un governo regionale che prima va a casa meglio è e che in questa vicenda mette sul lastrico centinaia di lavoratrici e lavoratori. Un danno anche economico e turistico per tutta la zona. Quando governeremo la Regione non consentiremo fallimenti come questi e che le persone siano trattate come merce di scambio. La Calabria con noi passerà dal ricatto al riscatto. Non mollate, tra poco cambierà tutto”.