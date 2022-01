Suppletive di Roma per il collegio 1 alla Camera dei Deputati: tutte le percentuali dei partiti…, con i risultati definitivi

Articolo…, tratto da… www.dangelodario.it!

Spoglio ultimato per le elezioni suppletive del collegio Roma 1 della Camera dei Deputati. Prima di vedere le percentuali, candidato per candidato, ecco il tweet della vincitrice del seggio, Cecilia D’Elia. L’esponente Pd, non appena proclamata eletta completerà il collegio dei Grandi elettori per il Quirinale portandolo a 1009 componenti.



Ma adesso spazio ai numeri…, questi i risultati definitivi delle elezioni suppletive del collegio Roma 1: