Tante emozioni ed attività hanno chiuso la seconda giornata del sesto FESTIVAL DEGLI AQUILONI DI CAPO PELORO: tutto ha preso il via con la parata di ieri mattina che dalle 11.30 circa ha condotto volontari, associazioni, istituti scolastici ed autorità da Piazza Chiesa a Piazza Lanternino, un percorso festoso accompagnato dalle note della Banda Giuseppe Verdi.

Presente il Sindaco di Messina Federico Basile: “Questo festival è già inserito in un circuito importante ma diventerà ancora più grande ed internazionale”. L’assessore allo Spettacolo e ai grandi eventi del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro augurando a tutti di fruire al massimo dello spettacolo degli aquiloni ha aggiunto: “Il nostro impegno è quello di far crescere i borghi ed i villaggi, implementando le attività del territorio”.

La Dirigente dell’Istituto Nautico Caio Duilio, Prof.ssa Daniela Pistorino ha invece sottolineato l’importanza dell’attenzione al territorio e alle sue risorse in previsione della formazione di nuovi posti di lavoro: “In sinergia con la Sesta Circoscrizione si continuerà a lavorare al massimo per dare ampio sviluppo ai due nuovi indirizzi d’istituto, la pesca commerciale e produzioni ittiche e l’indirizzo professionale per costruzioni navali”.

Nonostante le nuvole ed una parentesi piovosa, gli aquilonisti professionisti hanno regalato grandi emozioni sia in volo diurno che notturno e ci si prepara a vivere la giornata di chiusura del festival più colorato della Sicilia Orientale. All’interno del Campo Volo, oggi come ieri, presenti gli Aquilonisti dell’associazione “I Millepiedi” di Foligno diretto da Giovanni Angelini, il gruppo Aquilonisti “Il Trio” di Bologna diretto da Giovanni Govoni, gli Aquilonisti “Eolo Gubbio” diretto da Andrea Baffoni, e gli organizzatori del famosissimo Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo tra cui Ignazio “Capitan” Billera. Tra gli altri aquilonisti professionisti anche Davide Equizzi (Palermo), il duo aquilonistico V-pair formato da Natalino Nardo (Trento) & Augusto Fantone (Treviso), Daniele Russo (Catania) e Giuseppe Platania (Catania), Sandro Grassetti con in gruppo Morrovalle e una delegazione di aquilonisti maltesi capitanata da Thomas Abdilla.

Ancora una volta la partecipazione a questo evento totalmente no-profit giunto già alla sua sesta edizione promette grandi numeri. Attiva la zona Pro Market con la presenza di molte interessanti proposte artigianali e si attende tanta partecipazione ai laboratori di aquiloni dedicati ai più piccoli. Il Museo di Arte Contemporanea Macho e la Sala Immersiva resteranno aperti al pubblico e all’interno dell’atrio del Museo Macho si potrà ancora visitare la mostra “Danze Invisibili” per un viaggio dell’anima profondo e intenso attraverso le opere d’arte dell’artista Bianca Savasta. Il “Viale degli Artisti” ospiterà nuovamente le performance estemporanee di artisti di strada insieme alle installazioni de “Il Giardino di Eolo” a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Evemero. Al Festival degli Aquiloni continueremo ad ascoltare Radio The Messineser in sinergia con “ituoigelatinipreferiti”.

Anche oggi, nei pressi del pilone, si potrà fare il giro sui pony con l’Associazione Mater Vitae e il Gruppo Scout Agesci Ganzirri 1 proporrà attività per i piccoli, giochi e condivisione nello spirito scout. Inoltre, nel giardino delle sabbie del Parco Horcynus sarà possibile prendere parte ad attività di AcroYoga a cura di Acrofusion. Dalle 10 alle 19, in programma laboratori di Quilling presso lo stand Gestam al lanternino. Al primo piano della Fondazione Horcynus Orca proseguiranno le attività di dimostrazione e simulazione didattica a cura degli allievi dell’Istituto Caio Duilio. Per i più piccoli, in programma le letture de “I cantastorie” a cura dell’Associazione ARB, una proposta in movimento della FIAB Messina Ciclabile che oggi allestirà uno speciale percorso in bici per bambini in cui i giovani ciclisti potranno divertirsi in sicurezza; spettacoli di bolle a cura di Circobaleno e tante attività artistiche. Ed immancabile la musica con DJSet Sergio Mnemonico e Josè Costa e il live de “La Tr3sca”.

LA VIABILITÀ | L’evento si svolgerà nel villaggio di Torre Faro. La Via Fortino sarà isola pedonale dalle 15 alle 24 di venerdì 27 settembre e dalle 10 alle 24 di sabato 28 settembre e domenica 29 settembre. Il parcheggio Morandi resterà aperto all’utenza con servizio navetta. L’area pedonale pressi Punta presterà la scena a molte attività ed installazioni.

SPONSOR E PARTNER | Main sponsor del 5° Festival degli Aquiloni di Capo Peloro è Gestam. Sponsor sostenitori del Festival sono anche Birrificio Messina, Caffè Barbera, Mr Florio, Musumeci Service, Sciotto Automobili, Studio Odontoiatrico Dr. Giorgio Staiti. Partner dell’evento: Allianz Messina – Assiconsult di Masaracchia, AMAM Spa, l’Associazione Culturale ARB, ATM Spa, Messina Servizi Bene Comune, B&B Colapesce, B&B Calipso, Casa Peloro, EKON, Fondazione Horcynus Orca, Fondazione di Comunità di Messina, Fratellone, Giovani Consulenti del Lavoro di Messina, il Tamburino Ristorante Pizzeria, New Event Graph, Progetto Sperone, Puli-Amo Messina.