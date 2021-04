“Tante le lamentele in queste ultime settimane da parte dei residenti di un vicino complesso residenziale, che temono soprattutto per la loro salute, viste le precarie condizioni igienico-sanitarie dell’area delle ormai ex Baracche dell’Annunziata, ma presto finalmente la zona verrà bonificata”. Lo rende noto in una nota il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo, Presidente della II Commissione -Igiene e Sanità-.

Il politico ha proseguito: “proprio ieri 21/04/2021, è stata trattata la questione nei lavori di Commissione (OdG proposto da me stesso e Franco Tavilla) assieme ai colleghi Consiglieri, già nelle scorse settimane, abbiamo interloquito con i vertici di Arismé e Messinaservizi per la risoluzione della problematica ed inoltre lo stesso Presidente della V Municipalità Ivan Cuté, ha informato nell’ultima seduta di Consiglio, tenutasi in data 20 Aprile 2021, che fra circa una ventina di giorni verrà bonificata sia l’area delle baracche dell’Annunziata (ambito di Risanamento A) che l’area di Giostra (ambito di Risanamento B), dopo accordi fra Arismé e Messinaservizi”.

Ma il risultato importante sarebbe quello annunciato, ovvero quello della costruzione degli alloggi residenziali proprio in quelle aree da decenni dimenticate: “n. 39 alloggi (Annunziata) e 60 (Giostra) di nuova costruzione, progetti inviati alla Regione Sicilia”.

Conclude Laimo: “adesso è importante, radere al suolo quelle brutture che rappresentano un’ attrazione non soltanto per incivili che abbandonano di tutto, ma anche per le innumerevoli colonie di ratti che dimorano ormai fra le macerie“.