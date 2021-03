“Tanto per…, basta con il reddito di cittadinanza…”. Questa è l’affermazione odierna del sindaco peloritano Cateno De Luca, contenuta in un post sulla sua Pagina Facebook.

De Luca ha proseguito per concludere così: “al meridione vogliano lavoro ed infrastrutture strategiche come il ponte sullo stretto di Messina e l’alta velocità ferroviaria. Non costringeteci a scendere in campo con il partito del Sud…”.