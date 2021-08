Tanto per… del 10 agosto 2021, iniziato su Facebook dopo le 06.50: “Sono vivo ed a piede libero… per ora” [Video]

Tanto per… del 10 agosto 2021, iniziato su Facebook dopo le 06.50: “Sono vivo ed a piede libero… per ora”. Ha scritto questo in un odierno filmato, il sindaco di Messina Cateno De Luca, dopo qualche giorno di assenza dal social con le sue dirette mattutine.

De Luca…, ha spiegato il motivo della sua lontananza evidenziando che si è impegnato nel terminare il suo primo lavoro discografico dal titolo… “A Modo Mio” che verrà presentato in anteprima, il 13 agosto in piazza Matrice a Fiumedinisi, il 19 a Santa Teresa di Riva ed il 5 settembre a Messina presso Villa Dante, allorquando alcuni degli ospiti d’eccezione saranno Red Ronnie (redattore e presentatore), Salvo La Rosa (giornalista di Rtp-Tgs) ed i componenti della Banda musicale della Brigata Aosta.

Il primo cittadino peloritano, ha risposto anche ai consiglieri comunali del Partito Democratico che con una nota delle scorse ore gli hanno chiesto di fare i nomi di quanti gli abbiano domandato favori fra i rappresentanti del Consiglio comunale dicendogli di guardare tra di loro e di non sparare cazzate quando affermano che in caso di sue eventuali dimissioni il 18 marzo del 2022 la città sarebbe commissariata per un anno, perchè ciò non risponde al vero.