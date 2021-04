“Tanto per…, del 20 aprile 2021” [Video]

IN COMPAGNIA DEL SINDACO DI MESSINA, CATENO DE LUCA, ANCHE OGGI SU FACEBOOK

“Tanto per…, del 20 aprile 2021”. In compagnia del sindaco di Messina, Cateno De Luca, anche oggi su Facebook.

Ecco…, cosa ha scritto il primo cittadino peloritano: “dalla doppia morale dei cinque stelle al becero vittimismo di D’Uva, all’ulteriore stupro di Stato che il meridione sta subendo per le risorse del recovery plan per non parlare dei rifiuti siciliani che saranno smaltiti all’estero”.

Video…, tratto da… www.messinaweb.tv.