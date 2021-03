“Tanto per…, il mio personale vaffanculo per coloro che ieri erano a ballare e fare schiticchi a capo Peloro ed in altre zone della città fregandosene dei morti e dei feriti del Covid” [Video]

SONO STATE QUESTE, LE PAROLE USATE LUNEDÌ DAL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK PER COMMENTARE GLI ASSEMBRAMENTI VERIFICATISI DOMENICA A TORRE FARO

“Tanto per…, il mio personale vaffanculo per coloro che ieri erano a ballare e fare schiticchi a capo Peloro ed in altre zone della città fregandosene dei morti e dei feriti del Covid”. Queste sono state le parole, usate lunedì, dal sindaco di Messina Cateno De Luca per commentare gli assembramenti verificatisi domenica a Torre Faro.

De Luca ha proseguito e concluso…, così: “siete un pugno di deficienti”!