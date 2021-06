“Tanto per…, Nello Musumeci e l’assessore Gaetano Armao fino al 2018 venivano da me per chiedere indicazioni su come muoversi e su cosa portare avanti nella loro azione politica… Antonello Montante dixit” [Video]

“Tanto per…, Nello Musumeci e l’assessore Gaetano Armao fino al 2018 venivano da me per chiedere indicazioni su come muoversi e su cosa portare avanti nella loro azione politica… Antonello Montante dixit”! Ecco quanto ha riferito stamane nel suo consueto filmato (diffuso su Facebook) mattutino iniziato dopo le ore 6.30… il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito e concluso così: “Antonello Montante è stato condannato in primo grado a 14 anni di carcere per Associazione a delinquere finalizzata alla Corruzione. Ieri in occasione del processo di appello ha rilasciato queste pesanti dichiarazioni che spero vengano smentite oggi stesso da Musumeci ed Armao”.