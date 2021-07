Taormina elegante e glamour con un parterre d’eccezione al Teatro Antico nella notte dei Tao Awards, evento esclusivo e appuntamento clou che conclude la Taomoda Week, tra i Grandi eventi della Regione Siciliana, patrocinata tra gli altri dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e realizzata in sinergia con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

XXII edizione davvero straordinaria. A ricevere l’ambito riconoscimento nel corso del Gala presentato dalla giornalista Cinzia Malvini sono stati per la Moda: Cristiano Burani, Gianluca Capannolo, Alessandro Enriquez e la coppia creativa di designer Marco Giugliano e Nicolò Bologna, che hanno lanciato il brand Marco Bologna. Tutti i designer premiati hanno presentato sul palcoscenico prestigioso del Teatro Antico le loro collezioni moda con emozionanti sfilate. Inoltre: a Piero Piazzi, manager e talent scout, è andato il premio alla carriera. A Simone Marchetti, Vanity Fair European editorial Director and Vanity Fair Italia Editor in Chief presso Condé Nast, è stato consegnato il TAO AWARD EXCELLENCE per il giornalismo, mentre ad Antonio Guccione quello per la fotografia.

Piero Lissoni per il design, premio ritirato nel corso della Taomoda Week. A Yvonne Scio’ il TAO AWARD “Donna… we are with you” per il suo impegno a difesa delle donne e per come ha saputo raccontare il mondo femminile, attraverso il documentario Seven Women, un vero e proprio viaggio attraverso le confessioni di Rosita Missoni, Rula Jebreal, Patricia Field, Bethann Hardison, Susanne Bartsch, Alba Clemente e Fran Drescher. Ludovica Casellati è stata insignita del primo TAO AWARD dedicato alla Sostenibilità, per il suo impegno nella promozione di un turismo a basso impatto ambientale.

Il TAO MUSIC AWARD 2021 è stato consegnato, invece, a La Rappresentante di Lista (LRDL) la band fondata da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi che ha debuttato allo scorso Festival di Sanremo. Special Guest la top model Nadège, già musa di Gianni Versace, Giorgio Armani, Azzedine Alaïa, volto fotografato sulle copertine delle riviste di tutto il mondo, a cui è andato un riconoscimento speciale. Altro guest della serata l’étoile Amilcar Moret Gonzalez, che si è esibito nella coreografia d’ouverture del Gala sulle note della colonna sonora di “La regina degli Scacchi”, alla quale è seguita la performace dedicata ai brand selezionati per l’incubatore TAOMODA SICILY. Un progetto pensato per esportare il Made in Sicily e creare rete grazie alla sinergia con la Camera dei Buyer, la Fondazione Italia Cina e la Russian Buyer Union nel mondo e realizzato con il supporto dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive. L’attrice Rosaria Russo ha presentato, infine, ‘CIAK, SI GIRA’, l’Accademia di Cinema a battesimo in Sicilia. E poi il momento charity dedicato ad ACTO con le foto di Arturo Delle Donne.

“E’ stata un’edizione speciale – commenta Agata Patrizia Saccone, Presidente di TAOMODA – un format ricco e concentrato, che abbiamo presentato trainati dall’entusiasmo di un continuo sapersi rinnovare. La peculiarità di Taomoda Week è quella di essere un evento di eccellenza, che punta sulla qualità, sulla concretezza, sui contenuti, sulla rilevanza culturale dei vari appuntamenti che coinvolgono giorno per giorno personaggi di prestigio e di fama internazionale. Abbiamo lavorato scegliendo consapevolmente di schierarci a supporto delle nuove generazioni, il futuro di tutti noi, e pertanto abbiamo fortemente voluto il Sustainibility Day. Abbiamo anche voluto sostenere il comparto moda Made in Sicily che ha saputo reinventarsi nella difficoltà con orgoglio. Oggi, in una notte magica, abbiamo consegnato con orgoglio i TAO AWARDS a chi ha saputo eccellere nel proprio ambito professionale ma la kermesse si concluderà il prossimo 21 luglio con una serie di eventi per addetti ai lavori”.