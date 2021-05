Taormina: il commissario della Asm, l’avvocato Antonio Fiumefreddo ha comunicato alla casa municipale la prossima sospensione (dal 27 maggio) dei servizi resi al Municipio

Il commissario di Asm, l’avvocato Antonio Fiumefreddo, ha comunicato alla casa municipale, che a causa del persistere dei mancati pagamenti da parte del Comune dei servizi resi negli ultimi dieci anni e non ultimo dei ristori Covid-19 incassati dalla Casa municipale ma non riversati ad Asm malgrado le accorate e ripetute richieste di aiuto, a far data dal 27 maggio p.v., secondo quanto previsto dalle normative che regolano la vita delle società partecipate, saranno sospesi i servizi dello scuolabus, le manutenzioni relative alla condotta idrica e alla pubblica illuminazione e il servizio navetta per Mazzeo, mentre potranno verificarsi disagi nella mobilità urbana a causa dell’impossibilità di mantenere in servizio gli autisti necessari. Funzioneranno regolarmente i parcheggi e la funivia.