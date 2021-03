Taormina (ME): dal 12 marzo sarà attivo un servizio navetta di ASM, dal centro storico fino alla Stazione ferroviaria di Giardini

“L’auspicio del Presidente degli albergatori di Taormina, Gerardo Schuler – annuncia, il commissario di Asm, l’avvocato, Antonio Fiumefreddo – vede già impegnata da settimane la Municipalizzata e ci trova pronti alla istituzione di un servizio navetta che dal centro storico di Taormina si colleghi alla stazione ferroviaria, dalla quale dal 12 marzo prossimo si potrà raggiungere lo scalo aeroportuale -Bellini- di Catania. Il sindaco, Mario Bolognari e l’Assessore al Turismo, Andrea Carpita, da tempo, ci avevano dato disposizione di intervenire per cogliere la nuova opportunità, e perciò avremo un servizio navetta pubblico che in coincidenza con l’orario dei treni, con fermate mirate, farà l’andirivieni con la Stazione ferroviaria di Taormina-Giardini. Si sta anche lavorando alla possibilità di un biglietto unico integrato con Trenitalia, e in questo senso debbo esprimere un grazie sentito all’Assessore regionale ai trasporti, on. Marco Falcone, che si è ancora una volta mostrato prossimo ai bisogni della nostra comunità. Un lavoro di squadra, che ha coinvolto i responsabili dei servizi di ASM (Carmelo Portogallo, Maurizio Puglisi, Giuseppe Panarello e Carmelo Zaccone) con l’Amministrazione comunale, i consiglieri comunali tutti, il loro Presidente del Consiglio, Lucia Gabersceck, il consigliere comunale, Piero Benigni, per raccogliere una sfida importante per il nostro territorio, offrendo servizi nuovi dedicati ai turisti”.