Teatro Vittorio Emanuele di Messina…, “Resta a casa… e vieni al Teatro”, Miloro: “Cercheremo di allietare le festività natalizie”

“Il Vittorio Emanuele cercherà di allietare i messinesi anche nelle festività natalizie, e per questo motivo con le nostre maestranze locali e la nostra orchestra abbiamo organizzato una kermesse che prevede quattro concerti di alto profilo, un momento di grande jazz, uno spettacolo di musica classica e “Lo schiaccianoci “per i più piccoli. Si partirà l’11 dicembre con un concerto sinfonico diretto dal maestro Michele Amoroso e si proseguirà fino al 6 gennaio. Gli spettacoli non saranno dal vivo ma saranno trasmessi in streaming sulle pagine social e il sito del Teatro e nelle tv locali messinesi”. Lo ha detto il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina Orazio Miloro stamani durante una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Resta a casa… e vieni al teatro”.

“In questo momento – prosegue Miloro – credo che ognuno di noi nel rispetto di ruoli, funzioni, competenze debba creare quelle condizioni di serenità e normalità per guardare avanti nonostante la pandemia”.

Foto…, concessa da… www.messinaindiretta.it.